На території пам’яток археології місцевого та національного значення в урочищі Сіверсів Маяк у Корабельному районі Миколаєва зафіксували несанкціоновані грабіжницькі покопи.

Про це повідомив відділ охорони культурної спадщини Миколаєва.

Як відомо, під час моніторингової роботи Каховського загону Миколаївської археологічної експедиції були виявлені несанкціоновані землерийні роботи, які призвели до пошкодження пам’яток.

Фахівці відділу охорони культурної спадщини направили звернення до ГУНП в Миколаївській області та організували спільний вихід на місце.

«Сподіваємось, що правоохоронні органи встановлять порушників Закону України «Про охорону культурної спадщини» і притягнуть до відповідальності», — зазначили у відділі.

Також вони нагадили, що такі дії є кримінальним правопорушенням, яке карається згідно з Кримінальним кодексом України.

Раніше повідомлялось, що у Балабанівському лісовому урочищі в Корабельному районі Миколаєва продовжується використання піску з несанкціонованого кар’єру.