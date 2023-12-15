На Миколаївщині затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного жителя Первомайська за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що зловмисник, у соціальній мережі поширював матеріали із закликами до вчинення умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, а також чисельні матеріали про визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території України, глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію.

За вказані кримінальні правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.



