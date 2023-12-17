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Впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків та акваторії Очаківської громади о 12:05 та 17:20

За даними військової адміністрації, постраждалих немає.

Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.