Впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків та акваторії Очаківської громади о 12:05 та 17:20
За даними військової адміністрації, постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.
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Впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків та акваторії Очаківської громади о 12:05 та 17:20
За даними військової адміністрації, постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж доби 15 грудня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївщини, а в ніч на 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю два ворожі ударні дрони.