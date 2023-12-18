Через бойові дії знеструмлено населені пункти у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови знеструмлено 183 населені пункти у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. При цьому запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.

У Міненерго зазначили, що внаслідок бойових дій знеструмлено 140 населених пунктів Донеччини, 10 — у Запорізькій області, 67 — на Сумщині та 14 у Чернігівській області.

Через обстріли без світла перебувають 16,4 тисячі споживачів на Харківщині та понад 14 тисяч споживачів на Херсонщині.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.