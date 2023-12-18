В період з 11 по 17 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 108 дітей. З них 2 двійні.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
«Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 56 дівчаток та 44 хлопчики. З найменшою вагою 880 г народилася дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.
Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.
Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.
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В період з 11 по 17 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 108 дітей. З них 2 двійні.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
«Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 56 дівчаток та 44 хлопчики. З найменшою вагою 880 г народилася дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.
Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.
До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.
Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|