За минулі вихідні, 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що у суботу, неподалік села Євгенівка, на протипіхотній міні вибухнув автомобіль місцевих мешканців. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль, водій транспортного засобу та пасажир не постраждали.
Зокрема, другий випадок стався в неділю – двоє людей отримали поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні в районі колишнього заводу мінеральних вод.
Іван Кухта також додав, що сьогодні біля села Євгенівка заплановано евакуацію пошкодженого на міні транспортного засобу – тому найближчим часом можливі повторні вибухи.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|
За минулі вихідні, 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що у суботу, неподалік села Євгенівка, на протипіхотній міні вибухнув автомобіль місцевих мешканців. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль, водій транспортного засобу та пасажир не постраждали.
Зокрема, другий випадок стався в неділю – двоє людей отримали поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні в районі колишнього заводу мінеральних вод.
Іван Кухта також додав, що сьогодні біля села Євгенівка заплановано евакуацію пошкодженого на міні транспортного засобу – тому найближчим часом можливі повторні вибухи.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|