За минулі вихідні, 16 та 17 грудня, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Зазначається, що у суботу, неподалік села Євгенівка, на протипіхотній міні вибухнув автомобіль місцевих мешканців. Внаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль, водій транспортного засобу та пасажир не постраждали.

Зокрема, другий випадок стався в неділю – двоє людей отримали поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні в районі колишнього заводу мінеральних вод.

Іван Кухта також додав, що сьогодні біля села Євгенівка заплановано евакуацію пошкодженого на міні транспортного засобу – тому найближчим часом можливі повторні вибухи.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.