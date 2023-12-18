Фахівці Миколаївської міської ради перевіряють дотримання правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку.

Про це проінформували на сайті Миколаївської міської ради.

Зазначається, що з цією метою з 16 по 20 жовтня фахівці адміністрацій виконали обстеження територій, під час яких звертали увагу на санітарний стан закладів торгівлі та сфери послуг, приватного сектору, прилеглої території та наявність угод на вивіз твердих побутових відходів, провели роз’яснювальні роботи та ряд інших заходів.

Зокрема, що у Центральному районі провели обстеження по вулицях 3 Слобідська, Потьомкінська, Нікольська та мікрорайонах Варварівка, Матвіївка та Тернівка. Перевірили 45 об'єктів, за результатами склали 15 адміністративних протоколів.

Спеціалісти відділу санітарної інспекції перевірили у Корабельному районі стан вулиць приватного сектору: 295 Стрілецької Дивізії, Толстого, Коцюбинського, Новорічна, Вільна, Льотчиків, пров. Зимовий, пров. Осінній. За підсумками склали 15 адміністративних протоколів та надали 46 попереджень домовласникам.

Також у Заводському районі оглянули територію по вулицях Кузнецька, 4 Слобідська, 3 Слобідська, 2 Слобідська, Погранична, Громадянська. За результатами склали 16 адміністративних протоколів.

Окрім того, в Інгульському районі спеціалісти відділу торгівлі провели обстеження за адресами: проспект Миру ріг вулиць Будівельників, Космонавтів, Нагірна. За результатами роботи склали 14 протоколів.

Нагадаємо, у Миколаєві проводять інспекції підприємств на предмет дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».