В Одесі до 15 років ув’язнення засудили ворожого агента за державну зраду з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що засуджений також є підозрюваним у кримінальному провадженні за обставинами масових заворушень на боці проросійських угруповань «Антимайдан» 2 травня 2014 року в Одесі. Від слідства переховувався на території так званої «Придністровської Молдавської Республіки».

Прокурори у суді довели, що він з власної ініціативи вийшов на представників російської спецслужби і запропонував свою допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань агресора, чоловік збирав розвіддані щодо сил і засобів ЗСУ, які розташовані на території Одеси та області, а також про наявність особового складу та військової техніки на ділянці так званого «українсько-придністровського кордону».

У зоні особливої уваги ворога була інформація про осіб, причетних до агентурного апарату СБУ та правоохоронних органів України, які в тому числі діють на території «ПМР».

Розвіддані агент передавав своєму куратору – майору «міністерства державної безпеки ПМР», який діяв в інтересах РФ.

Засудженого затримали після одержання імітаційних даних від нібито завербованого ним співробітника СБУ.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.