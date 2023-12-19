Сьогодні, 18 грудня, державними інспекторами виявлено факт незаконного продажу дерев породи «Сосна звичайна» по вулиці Космонавтів у Миколаєві.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Відомо, що дерева продавали без наявності належним чином прикріплених бирок, які містять інформацію про походження дерев, що є порушенням порядку збуту обєктів рослинного світу.

Так, на продавця складено адміністративний протокол за ч 1 ст 88-1 КУпАП, який буде направлено до суду для притягнення до відповідальності.

Незаконно реалізовану деревину вилучено.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині упіймали двох дроворубів, які без дозволів пиляли акації між селами Крива Балка та Шурине. Кожен з них сплатить штраф 510 гривень.