Російські військові обстріляли житлові квартали у передмісті Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 65-річні чоловік та жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

«У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг», — йдеться у повідомленні.

Стан травмованих оцінюється як середньої тяжкості. Обох поранених було госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, 18 грудня росіяни також вдарили по місту Херсон. Від артилерійського обстрілу загинув чоловік.

Варто також зазначити, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини.