Українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу з використанням понад 300 суден.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під завантаження 337 суден, які пройшли коридором.

«З початку роботи ми збільшили товарообіг продукції з 278 тисяч тонн за перший місяць до майже 5 мільйонів тонн.Вдячні нашим Збройним Силам та міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити роботу Коридору в умовах військової агресії», - резюмував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.

Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.