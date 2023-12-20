Володимир Зеленський своїм указом призначив нову представницю Президента у Верховній Раді.

Про це йдеться в указі Президента №823/2023.

Відомо, що Галина Михайлюк - народна депутатка від партії «Слуга народу». Вона є заступницею голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та співголовою депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Іншим своїм указом президент звільнив Федора Веніславського з посади представника Президента у Верховній Раді.

Нагадаємо, нещодавно глава держави Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Натомість на цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Нещодавно Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Раніше Кабінет міністрів України рішенням від 18 вересня звільнив із займаних посад усіх заступників ексміністра оборони та державного секретаря міністерства.