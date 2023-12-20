У Миколаєві судитимуть чергову зрадницю, яка передавала дані про місця ракетних влучань.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що у липні 2023 року проросійськи налаштована жінка через закритий чат-бот у Telegram надіслала інформацію з фото про наслідки ракетного обстрілу території одного з підприємств міста Миколаєва. При цьому 52-річної жительки міста Миколаєва усвідомлювала, що зібрана і передана нею інформація буде використана ворогом на шкоду державній безпеці України.

Надалі передана нею інформація була використана адміністратором Telegram каналу у сюжеті російського державного пропагандистського медіаконгломерату «РИА Новости».

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, миколаївського експрокурора засудили до довічного увʼязнення за державну зраду.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

До того ж СБУ затримала у Миколаєві працівницю ліцею, яка підозрюється у роботі на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ).