Фото: пресслужба ГУНП Миколаївщини

В Коблевому в Миколаївській області невідомі осквернили могилу солдата Збройних сил України.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

З відповідною заявою у середу, 20 грудня, до правоохоронців звернувся 70-річний мешканець села Коблево повідомивши, що на сільському кладовищі невідомі осквернили могилу його сина.

В поліції зазначили, що для фіксації протиправних дій та з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції.

У ході першочергових слідчих заходів поліцейські встановили, що на могилі загиблого воїна спалено квіти та вінки, які залишили односельчани та побратими, вшанувавши памʼять загиблого.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 297 КК України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого». Санкцією вказаної статті передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в селі Нечаяне на сільському кладовищі невідомі осквернили могили воїнів Збройних сил України, які загинули у війні.