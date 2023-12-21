У ніч проти 21 грудня росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. На цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

Відомо, що загорівся один зі складів підприємства. Зокрема, пожежу загасили на площі 1500 метрів.

Внаслідок атаки вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-поверхової будівлі, а також двох складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.

За оперативною інформацією ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Усі відповідальні служби продовжують роботу на місці нічного удару.

Нагадаємо, що вчора, 20 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 21 грудня армія країни-агресора Росії запустили по території України 35 ударних безпілотників типу «‎Shahed-136/131»‎.