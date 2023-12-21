Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продемонстрували свою роботу по окупантах у нічний час доби.

Відео було опубліковано на сторінках бригади у соціальних мережах.

«Нічна робота «Кур'єрів апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів з російських окупантів», — йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.