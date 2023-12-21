Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продемонстрували свою роботу по окупантах у нічний час доби.
Відео було опубліковано на сторінках бригади у соціальних мережах.
«Нічна робота «Кур'єрів апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів з російських окупантів», — йдеться у підписі під відео.
Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.
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Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського продемонстрували свою роботу по окупантах у нічний час доби.
Відео було опубліковано на сторінках бригади у соціальних мережах.
«Нічна робота «Кур'єрів апостола Петра» чорного батальйону миколаївських морпіхів з російських окупантів», — йдеться у підписі під відео.
Нагадаємо, що минулої доби ЗСУ знищили 660 окупантів, а також вісім російських танків, вісім бронемашин та 11 безпілотників.