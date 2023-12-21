На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного українця.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що у листопаді до міністерства звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу. Він просив допомогти вивезти 17-річного Михайла.

Відомо, що директор коледжу Антон Білай уже має досвід — раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну урядові України територію двох студентів-сиріт. Попри небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька.

Згодом, йому стало відомо місцеперебування ще одного хлопця, він одразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки «Українська мережа за права дитини».

Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому, де також живе його сестра.

«Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні», — зазначили у Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялося, що станом на грудень 2023 року в Україну вдалося повернути з РФ 387 дітей, яких викрали росіяни під час окупації.