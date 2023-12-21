Уряд Польщі передав Україні 5 тисяч Starlink для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Звʼязок для прифронтових територій та критичної інфраструктури. Отримали 5 тисяч Starlink від уряду Польщі», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передані термінали допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери.

Наразі в Україні вже працюють близько 47 тисяч Starlink, переданих нашій країні партнерами. З них від Польщі було отримано понад 19,5 тисяч. Так, частина з них була передана для облаштування «Пунктів незламності».

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща домовились знайти рішення щодо експорту української агропродукції, яке враховує інтереси обох країн.