У Миколаєві тимчасово перекриють пішохідний перехід по вулиці Великій Морській та Нікольській.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що припинено рух у зв'язку зі збільшення кількості великовантажного транспорту, який рухається в бік Одеси та призводить до заторів на перехресті.

«З 9 години 22 грудня, задля можливого внесення змін в організацію дорожнього руху, тимчасово перекриють пішохідний перехід по вулиці Великій Морській в бік Південнобузького мосту. Регулювати дорожній рух буде патрульна поліція», — повідомили в департаменті ЖКГ міськради.

Працівники додають, що таке рішення дозволить проаналізувати, чи покращиться ситуація.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.