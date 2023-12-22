За минулу добу, російські війська знову атакували Херсонщину, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БпЛА, з них - 3 «Shahed». По місту Херсон ворог випустив 65 снарядів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.
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За минулу добу, російські війська знову атакували Херсонщину, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БпЛА, з них - 3 «Shahed». По місту Херсон ворог випустив 65 снарядів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.