За минулу добу, російські війська знову атакували Херсонщину, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

«За минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БпЛА, з них - 3 «Shahed». По місту Херсон ворог випустив 65 снарядів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.