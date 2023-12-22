У середу, 20 грудня в одній із громад на захоплених територіях Херсонщини росіяни вбили дитину.

Про це на прес-конференції заявив начальник ОВА Олександр Прокудін, передає zn.ua.

Він зазначив, що хлопчика, який навчався у 8 класі, розстріляли на очах у родини через те, що він нібито щось не те сфотографував.

— Після вбивства сина його мати намагалася накласти на себе руки. Директор школи, де навчався хлопець, напише заяву до поліції, — повідомив Олександр Прокудін.

Окрім того, Олександр Прокудін заявив, що планується звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми в окупованому РФ селищі Камиш-Зоря Запорізької області.