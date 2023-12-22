У Херсоні чоловік дістав вибухову травму та контузію через те, що намагався розпиляти невідомий вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
«Потерпілий — 54-річний чоловік. Він намагався у дворі будинку самотужки розпиляти невідомий вибухонебезпечний предмет. Зараз херсонець знаходиться у лікарні з вибуховою травмою та контузією. Його стан — середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.
В ОВА нагадали, що знешкодження вибухівки займаються виключно піротехніки.
«Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно повідомте про це правоохоронцям або рятувальникам», — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї, вибухівка здетонувала в його руках.
Також раніше ДСНС повідомляли, що за час повномасштабної війни миколаївським саперам довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали.
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У Херсоні чоловік дістав вибухову травму та контузію через те, що намагався розпиляти невідомий вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
«Потерпілий — 54-річний чоловік. Він намагався у дворі будинку самотужки розпиляти невідомий вибухонебезпечний предмет. Зараз херсонець знаходиться у лікарні з вибуховою травмою та контузією. Його стан — середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.
В ОВА нагадали, що знешкодження вибухівки займаються виключно піротехніки.
«Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно повідомте про це правоохоронцям або рятувальникам», — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік знайшов вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї, вибухівка здетонувала в його руках.
Також раніше ДСНС повідомляли, що за час повномасштабної війни миколаївським саперам довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали.