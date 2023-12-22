Сьогодні, 22 грудня у Баштанському районі Миколаївської області тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Про це повідомляє прес-служба Головного Управління ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент стався об 11:00 під час проведення земляних робіт в полі за межами селі Новопетрівка Широківської територіальної громади Баштанського району.

В результаті вибуху водій отримав мінно-вибухову травму та до медичного закладу звернувся самостійно. Наразі стан здоров'я постраждалого 1988 року народження оцінюють лікарі.

Варто додати, що з початку року зареєстровано вже 56 епізодів, внаслідок яких загинуло 17 людей, з них одна дитина, травмувались 55 осіб, в тому числі 5 дітей.

Нагадаємо, поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

До того ж у Херсонській області 17 вересня трактор наїхав на російську міну під час польових робіт. Водія везли до лікарні, але дорогою він помер.