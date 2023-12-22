Президент Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16.
Про це він написав у Twitter.
Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 мільярда євро.
Окрім того, політики обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.
«Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо «формули миру» та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру», — пише Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Також міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16.
Про це він написав у Twitter.
Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 мільярда євро.
Окрім того, політики обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.
«Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо «формули миру» та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру», — пише Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що до кінця року Нідерланди мають відправити в Румунію всі обіцяні винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти. Всього мова йде про 18 літаків.
Також міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.