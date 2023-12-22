В Одеському ТЦК розповіли про результати перевірки щодо відео, на якому люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка у «швидку».

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що 21 грудня в анонімних Telegram-каналах поширили відео, на якому люди у військовій формі силою намагалися заштовхати чоловіка в карету швидкої допомоги.

Згодом, Одеський ТЦК та СП відреагував на відео та призначив перевірку.

«Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, «налякати мобілізацією» свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна», — йдеться в повідомленні.

Так, військовий піддався вмовлянням жінки та під час виконання завдань з доправлення до медичних закладів поранених та хворих бригади в місті Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у «залякуванні громадянина мобілізацією», що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту».

Наразі встановлюється ступінь провини кожного учасника щодо перевищення службових обов'язків. В ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Розслідування триває.

У ТЦК додали, що автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.

Нагадаємо, що оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» заявив, що 7 грудня десятки людей у військовій формі та з автоматами нібито зайшли на територію комплексу та затримали двох працівників. На тлі цього представники «Косино» скерували заяви до правоохоронних органів.