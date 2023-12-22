Російські окупанти 22 грудня обстріляли з артилерії село Липці та Куп’янський район у Харківській області.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

«22 грудня близько 15:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Липці. Частково пошкодженні приватні будинки та господарчі споруди. Вже за кілька хвилин обстріл продовжився. Поліцейські зафіксували щонайменше 12 влучань. У Купʼянському районі російські військові вдарили по селищу Великий Бурлук, місту Купʼянськ та селу Кіндрашівка», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.

Нагадаємо, що з небезпечних громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 257 дітей.