Російські окупанти 22 грудня обстріляли з артилерії село Липці та Куп’янський район у Харківській області.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
«22 грудня близько 15:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Липці. Частково пошкодженні приватні будинки та господарчі споруди. Вже за кілька хвилин обстріл продовжився. Поліцейські зафіксували щонайменше 12 влучань. У Купʼянському районі російські військові вдарили по селищу Великий Бурлук, місту Купʼянськ та селу Кіндрашівка», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.
Нагадаємо, що з небезпечних громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 257 дітей.
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Російські окупанти 22 грудня обстріляли з артилерії село Липці та Куп’янський район у Харківській області.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
«22 грудня близько 15:20 окупанти вдарили з артилерії по селу Липці. Частково пошкодженні приватні будинки та господарчі споруди. Вже за кілька хвилин обстріл продовжився. Поліцейські зафіксували щонайменше 12 влучань. У Купʼянському районі російські військові вдарили по селищу Великий Бурлук, місту Купʼянськ та селу Кіндрашівка», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав.
Нагадаємо, що з небезпечних громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 257 дітей.