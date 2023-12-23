У Лондоні невідомі викрали нову роботу вуличного художника Бенксі.

Це сталося менш ніж за годину після того, як художник визнав своє авторство.

За свідченнями очевидців, дорожний знак з намальованим на ньому трьома безпілотниками викрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку.

Свідки повідомляють, що крадії витратили на демонтаж знаку з малюнком Бенксі «лише хвилину».

Нагадаємо, британський вуличний художник Бенксі створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці.