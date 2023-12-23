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Російсько-окупаційні війська у пʼятницю, 22 грудня, вдарили по території Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Росіяни обстріляли з артилерії територію міста Очаків та акваторію громади двічі — о 08:02 та 10:03.

Як зазначають в ОВА, постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Раніше 21 грудня над Миколаївською областю Сили оборони ліквідували 13 іранських «шахедів».

Нещодавно журналісти показали, як живуть цивільні в Очакові на Миколаївщині, який щодня піддається обстрілам російських окупантів.