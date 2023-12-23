Правоохоронці затримали сімох підлітків у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та замаху на вбивство чоловіка.

Про це повідомила Нацполіція.

Поліцейські встановили, що хлопці віком від 14 до 19 років причетні до вбивства безпритульної, яке сталося в ніч проти 3 грудня. Жінку знайшли в покинутій будівлі, побили її та завдали ударів ножем, через що вона померла.

Тієї ж ночі група підлітків також здійснили замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. Йому вдалося втекти з численними тілесними травмами. Правоохоронці вважають, що хлопці можуть бути причетні також до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

У телефоні одного з підозрюваних знайшли фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Поліцейські встановили всіх учасників подій та їхнє коло спілкування, провели обшуки.

Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад. Він спілкувався із затриманими в месенджері, де пропагувалося насилля та радикальні злочини. У камері чоловіка теж провели обшуки.

Сімом затриманим повідомили про підозу в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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