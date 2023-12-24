У Франції понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.

Про це, як повідомляє Європейська правда, пише агентство AFP.

Як оголосив відповідальний орган охорони здоров'я ARS, у постраждалих — понад семи сотень людей — спостерігали такі симптоми, як блювота або діарея.

Орган не надав жодної інформації про меню на святковому застіллі 14 грудня у ресторані компанії, але оголосив про розслідування, щоб з’ясувати джерело масового харчового отруєння. Допускають, що причиною міг бути сир, який їли більшість працівників.

Airbus Atlantic є дочірньою компанією європейської аерокосмічної групи Airbus і налічує 15 000 співробітників у п'яти країнах.

Постраждали працівники заводу в Монтуар-де-Бретань на заході Франції.

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