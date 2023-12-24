З тимчасово окупованих територій України повернули ще трьох українських дітей.

Про це повідомив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба, який організував повернення.

Зазначається, що таким чином фонд завершив 14 рятувальну місію. Під час неї в Україну повернули 14 дітей, 7 із яких — діти, позбавлені батьківського піклування.

Зокрема, один з урятованих — 8-річний Єлисей — жив із бабусею на окупованій частині Херсонщини. Після смерті бабусі окупаційна влада відправила хлопчика в інтернат. Його мама, яка жила в Одесі, не могла поїхати за сином через стан здоров'я, а її двоюрідній сестрі дитину не віддали, хоча вона мала всі документи.

Оскільки Єлисей пів року перебував на території РФ без батьківського піклування, то йому надали статус, що дозволяє, зокрема, віддати його в російську сімʼю. Отримавши медичну допомогу, мама Єлисея вирушила за сином, і після допитів ФСБ вона зрештою змогла його забрати з інтернату.

Так, двоє інших хлопців — це брати Андрій та Михайло. Вони сироти, і до повномасштабного вторгнення їх виховували в прийомній родині на окупованій території. Коли їм виповнилось 18 років, вони зрозуміли, що окупаційна влада відправить їх воювати проти України, розповідає Кулеба. В Україні їх розшукували як безвісти зниклих.

«Зараз усі троє вже в безпеці. Дітей чекає відновлення й повернення до нормального життя», — написав Микола Кулеба.

Раніше повідомлялося, що з окупованої Херсонщини повернули двох дітей 2008 і 2012-го року народження. Сьогодні їх передали матері.