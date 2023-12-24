З 1 січня 2024 року в Парижі почне працювати Коаліція артилерії з посилення української армії, у межах якої Україна сподівається отримувати додаткові самохідні артилерійські установки Caesar та боєприпаси до них.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції, повідомили в Міноборони.

Зазначається, що у межах коаліції Збройні сили України зацікавлені надалі закуповувати французькі самохідні артилерійські установки Caesar.

За словами Івана Гаврилюка, постачання артилерійських систем від союзників дає змогу Україні посилювати вогневу міць. Він також сказав, що французькі САУ Caesar продемонстрували в бою високу ефективність і точність.

Окрім того, на 2024 році запланували випробування управління вогнем цих САУ, у яких застосовуватимуть штучний інтелект.

Заступник міністра оборони стверджує, що ШІ на 30% скоротить використання боєприпасів під час пристрілювання й ураження цілей.

Він також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Раніше повідомлялося, що США вже інвестували десятки мільярдів доларів у власну оборонну індустрію на виробництво найбільш важливих для України озброєнь.