Пояснення

«Котельні перейдуть на баланс міста або вони домовляться між собою і виплатять борги», — в ДЖКГ Миколаєва прокоментували ситуацію з відсутністю тепла в «Рівʼєрі»

Аліса Мелік-Адамян

сьогодні 10:19