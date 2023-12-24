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Станом на грудень 2023 року заміновано 30 відсотків території Миколаївщині. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Про це повідомляє перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає Суспільне.

Георгій Решетілов зазначає, що за підсумками 2023 року майже 112 тисяч гектарів сільськогосподарських земель обстежені — з них майже 15 тисяч гектарів розміновані.

«В області станом на грудень 2023 року обстежили 111 648 га сільськогосподарських земель. Обстежені всі лінії електропередач — це 1 062 кілометри, 566 кілометрів залізничних шляхів, 379 кілометрів автодоріг, 75 кілометрів газопроводів, майже 500 кілометрів зрошувальних каналів, 25 гектарів акваторії, 633 об’єкти критичної інфраструктури, 685 домогосподарств», — каже Георгій Решетілов.

Окрім того, в області працює 130 піротехнічних груп — 590 людей, офіційно обліковано 27 спецтехніки, але залучений транспорт і медичного супроводу. Також залучена одна дистанційна машина з розмінування.

«Перемовини щодо інших дистанційних машин тривають, але поки немає. Місцеві інженери працюють, щоб на базі інженерного танку зробити дистанційну систему управління. Це таке миколаївське ноу-хау, що на завершальній стадії розробки, найближчим часом будуть випробування техніки», — зазначає посадовиць.

Георгій Решетілов додає, що з листопада 2022 року на Миколаївщині сталось 62 випадки із вибухонебезпечними предметами.

«Внаслідок чого постраждали 67 людей, із них — вісім дітей. Це 52 поранені людини, із них — сім дітей, і 15 загиблих», —підсумував він.

Нагадаємо, що голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Також повідомлялося, що у Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.