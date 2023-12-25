

Фото: Одеський обласний центр української культури

Фото: Одеський обласний центр української культури

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України приготування традиційних голубців. Зокрема, страву внесли до списку від Одеської області.

Про це повідомив Одеський обласний центр української культури з посиланням на відповідний наказ Мінкульту.

Зазначається, що голубці — одна з основних страв місцевої кухні Одещини, і вони побутують на всій території області: від півночі й до крайнього півдня, йдеться в повідомленні центру.

Їх готували не тільки українці, а й інші національних спільноти, зокрема болгари, молдовани й гагаузи.

У центрі також дослідили, що в одному з районів на півночі Одещини — Кодимщині — під час приготування голубців на весілля господині групувались і сідали по колу, співаючи народні й обрядові пісні.

На півдні Одеської області, в Бессарабії, голубці називають «cармале» — з турецької це означає «обмотувати». Тут їх готують переважно зі свіжого листя винограду, яке ошпарюють в окропі із сіллю, щоб воно стало м’яке й придатне до закручування.

А в болгарському селі Городнє голубці мають назву «гушки». Їх тут також роблять із пропареного листя винограду, але до начинки додають рис чи булгур, а також кріп, петрушку та м’яту.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.