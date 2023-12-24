У пʼятницю, 22 грудня, у Північному морі потрапив у шторм контейнеровоз Mayview Maersk.

Як повідомляють TV2 і DR, у море змило понад 40 контейнерів, а їхній вантаж викинуло на північне узбережжя Данії.

Відомо, що Mayview Maersk ішов з німецького Бремергавену до польського порту Гданськ і мав прибути туди 24 грудня, однак затримався через шторм «Пія». Ніхто з членів екіпажу не постраждав і продовжує роботу у звичайному режимі, сказав представник компанії, проте визнав втрату частини контейнерів.

Так, на березі Північної Ютландії з 23 грудня почали знаходити холодильники, іграшки, взуття та інші речі, а також побутову техніку. Місцева поліція повідомила, що працює на місцях і намагається запобігти крадіжкам.

Раніше повідомлялося, що щонайменше шестеро людей загинули внаслідок торнадо й сильних штормів, що накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки.