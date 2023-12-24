У суботу, 23 грудня, іранський ударний безпілотник вразив танкер з хімікатами, що перебував в Індійському океані. На борту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на інформацію Міністерства оборони США.

Зазначається, теплохід CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії і управляється Нідерландами, був вражений ударним безпілотником приблизно о 10 ранку за місцевим часом в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індії.

Повідомляється, що внаслідок атаки жертв немає та пожежу на борту танкера загасили.

Центральне командування ВМС США підтримує зв'язок з кораблем, що зазнав удару. За словами відомства, жодних кораблів ВМС США поблизу не було.

Індійська берегова охорона повідомила в соціальних мережах, що на борту судна перебуває 21 член екіпажу і що «судно почало рух у напрямку Мумбаї».

Нагадаємо, що норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого на судні виникла пожежа.