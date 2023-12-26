Окупанти значно зменшили використання керованих авіаційних бомб, але збільшили використання дронів, зокрема навпроти Кінбурнської коси.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пишуть «НикВести».

— Перше, що суттєво полегшило життя Херсонської області і інших прифронтових територій – критичне зменшення використання керованих авіабомб. Зокрема, у нашій зоні відповідальності після збиття літаків тактичної авіації ми не фіксували використання керованих авіабомб», – сказала вона.

Натомість вона зауважила, що окупанти намагаються компенсувати це артилерійськими пострілами, використанням реактивних систем залпового вогню і посиленням використання дронів. Зокрема, каже вона, командування «Південь» зафіксувало активізацію безпілотників навпроти Кінбурнської коси.

— Громади Миколаївщини – Куцурубська і Очаківська – вже відчули на собі активізацію роботи ворожих дронів, – додала Наталія Гуменюк.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни майже два роки обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Українські журналісти ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює Очаків із Кінбурнської коси.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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