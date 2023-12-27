Вночі у передмісті Одеси внаслідок падіння збитого ворожого дрона одна людина загинула, троє були поранені.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Цієї ночі російські війська атакували південні регіони України ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Захисники зазначають, що дві хвилі атак з інтервалом у 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів-камікадзе: 12 в Одеській області, три у Миколаївській області, два у Вінницькій області.

«Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється», — зауважили у повідомленні.

На Одещині протиповітряної оборони відпрацювали усі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну із незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вдалося загасити. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».