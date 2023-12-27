На автобусний маршрут № 17 «вул. Олега Ольжича, 15/1 – ТЦ «Таврія В» призначили тимчасового перевізника ТОВ «Еталонавто».

Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Зазначається, що це зроблено з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.

Зокрема, ТОВ «Еталонавто» курсуватиме за маршрутом № 17 з 29 грудня. Підприємство працюватиме терміном до трьох місяців, до проведення чергового конкурс.

Пасажирські перевезення здійснюватимуться з 06:00 до 22:00 за такою схемою руху: