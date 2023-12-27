На автобусний маршрут № 17 «вул. Олега Ольжича, 15/1 – ТЦ «Таврія В» призначили тимчасового перевізника ТОВ «Еталонавто».
Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
Зазначається, що це зроблено з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.
Зокрема, ТОВ «Еталонавто» курсуватиме за маршрутом № 17 з 29 грудня. Підприємство працюватиме терміном до трьох місяців, до проведення чергового конкурс.
Пасажирські перевезення здійснюватимуться з 06:00 до 22:00 за такою схемою руху:
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На автобусний маршрут № 17 «вул. Олега Ольжича, 15/1 – ТЦ «Таврія В» призначили тимчасового перевізника ТОВ «Еталонавто».
Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
Зазначається, що це зроблено з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.
Зокрема, ТОВ «Еталонавто» курсуватиме за маршрутом № 17 з 29 грудня. Підприємство працюватиме терміном до трьох місяців, до проведення чергового конкурс.
Пасажирські перевезення здійснюватимуться з 06:00 до 22:00 за такою схемою руху: