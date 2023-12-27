Миколаївська область отримала чотири нові екскаватори від корейських партнерів.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
За його словами, це — результат підписаного ще у вересні меморандуму про співпрацю.
Екскаватори відзначаються високою продуктивністю завдяки поєднанням великої робочої ваги та передових технологій.
— Далі передамо техніку на потреби наших рятувальників, комунальних підприємств Миколаєва та Коблівської громади, — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, корейська Posco хоче побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулів.
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Миколаївська область отримала чотири нові екскаватори від корейських партнерів.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
За його словами, це — результат підписаного ще у вересні меморандуму про співпрацю.
Екскаватори відзначаються високою продуктивністю завдяки поєднанням великої робочої ваги та передових технологій.
— Далі передамо техніку на потреби наших рятувальників, комунальних підприємств Миколаєва та Коблівської громади, — зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, корейська Posco хоче побудувати на Миколаївщині завод з виробництва сталевих модулів.