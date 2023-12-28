Армія РФ завдала удару по Вовчанську на Харківщині, внаслідок чого одна жінка загинула інша отримала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні», — йдеться в повідомленні.
На місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.
Також повідомлялось, війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро — дістали поранення.
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Армія РФ завдала удару по Вовчанську на Харківщині, внаслідок чого одна жінка загинула інша отримала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні», — йдеться в повідомленні.
На місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.
Також повідомлялось, війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро — дістали поранення.