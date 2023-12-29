Вночі, 29 грудня, у селі Панкратове Миколаївської області загорівся гараж.

Про це повідомили ДСНС Миколаївської області.

За даними рятувальників, в гаражі знаходились два транспортні засоби, легковий автомобіль Mercedes W 124 та колісний мінітрактор ISEKI TA.

«Вогонь швидко розповсюдився на обидва транспортні засоби, які згоріли», — зазначають в ДСНС.

Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 120 квадратних метрів, її спричинило коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що вчора, 28 грудня, миколаївським рятувальникам довелося витягувати з болота «швидку» та авто.