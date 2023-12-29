Вночі, 29 грудня, у селі Панкратове Миколаївської області загорівся гараж.
Про це повідомили ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, в гаражі знаходились два транспортні засоби, легковий автомобіль Mercedes W 124 та колісний мінітрактор ISEKI TA.
«Вогонь швидко розповсюдився на обидва транспортні засоби, які згоріли», — зазначають в ДСНС.
Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 120 квадратних метрів, її спричинило коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, що вчора, 28 грудня, миколаївським рятувальникам довелося витягувати з болота «швидку» та авто.
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Вночі, 29 грудня, у селі Панкратове Миколаївської області загорівся гараж.
Про це повідомили ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, в гаражі знаходились два транспортні засоби, легковий автомобіль Mercedes W 124 та колісний мінітрактор ISEKI TA.
«Вогонь швидко розповсюдився на обидва транспортні засоби, які згоріли», — зазначають в ДСНС.
Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 120 квадратних метрів, її спричинило коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, що вчора, 28 грудня, миколаївським рятувальникам довелося витягувати з болота «швидку» та авто.