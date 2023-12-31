Внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області вдень 31 грудня дістали поранення троє людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіка і жінка», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки у Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і два легкові авто.
Нагадаємо, що вранці, 31 грудня, російські війська обстріляли Херсон. Троє людей отримали поранення.
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Внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області вдень 31 грудня дістали поранення троє людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог продовжив терор Нікопольщини. У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіка і жінка», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки у Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і два легкові авто.
Нагадаємо, що вранці, 31 грудня, російські війська обстріляли Херсон. Троє людей отримали поранення.