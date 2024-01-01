Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни «свідомо спрямували частину дронів на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя». Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки та господарські споруди.

«Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно», — зазначив Олег Кіпер.

Нагадаємо, в Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.