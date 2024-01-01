За минулу добу окупанти здійснили 123 обстріли, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, з них — один ракетний. По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, обʼєкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; обʼєкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через російську агресію загинула одна дитина, 14 осіб дістали поранення, з них дитина.
Нагадаємо, вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
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За минулу добу окупанти здійснили 123 обстріли, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації, з них — один ракетний. По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, обʼєкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; обʼєкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через російську агресію загинула одна дитина, 14 осіб дістали поранення, з них дитина.
Нагадаємо, вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».