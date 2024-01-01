Одна людина загинула і ще двоє отримали серйозні поранення під час святкування Нового року в Італії.
Про це пише «Європейська правда».
В результаті неправильного використання феєрверків, петард та іншої піротехніки, які традиційно запускають на Новий рік в Італії, одна людина загинула і 274 отримали поранення.
В пресрелізі поліції йдеться, що в Афраголі, недалеко від Неаполя, на півдні країни, 45-річна жінка загинула після того, як під час святкування в неї влучила куля, ймовірно, випущена членом її сім’ї.
Загальна кількість поранених в Італії становить 274 особи, з яких 49 потребують госпіталізації, а двоє перебувають у важкому стані. Ці цифри є більшими порівняно з Новим 2023 роком, коли було 180 постраждалих і 48 госпіталізованих, але не було жодного смертельного випадку.
«Знову ж таки, найсерйозніші нещасні випадки повʼязані з неправильним використанням феєрверків нелегального походження», — зазначили в поліції.
Як зазначає видання, протягом грудня поліція здійснила численні вилучення несанкціонованої, а отже, небезпечної продукції.
Нагадаємо, у новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився 38-річний уродженець РФ, який із 2014 року проживає на території міста.
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Одна людина загинула і ще двоє отримали серйозні поранення під час святкування Нового року в Італії.
Про це пише «Європейська правда».
В результаті неправильного використання феєрверків, петард та іншої піротехніки, які традиційно запускають на Новий рік в Італії, одна людина загинула і 274 отримали поранення.
В пресрелізі поліції йдеться, що в Афраголі, недалеко від Неаполя, на півдні країни, 45-річна жінка загинула після того, як під час святкування в неї влучила куля, ймовірно, випущена членом її сім’ї.
Загальна кількість поранених в Італії становить 274 особи, з яких 49 потребують госпіталізації, а двоє перебувають у важкому стані. Ці цифри є більшими порівняно з Новим 2023 роком, коли було 180 постраждалих і 48 госпіталізованих, але не було жодного смертельного випадку.
«Знову ж таки, найсерйозніші нещасні випадки повʼязані з неправильним використанням феєрверків нелегального походження», — зазначили в поліції.
Як зазначає видання, протягом грудня поліція здійснила численні вилучення несанкціонованої, а отже, небезпечної продукції.
Нагадаємо, у новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився 38-річний уродженець РФ, який із 2014 року проживає на території міста.