Одна людина загинула і ще двоє отримали серйозні поранення під час святкування Нового року в Італії.

Про це пише «Європейська правда».

В результаті неправильного використання феєрверків, петард та іншої піротехніки, які традиційно запускають на Новий рік в Італії, одна людина загинула і 274 отримали поранення.

В пресрелізі поліції йдеться, що в Афраголі, недалеко від Неаполя, на півдні країни, 45-річна жінка загинула після того, як під час святкування в неї влучила куля, ймовірно, випущена членом її сім’ї.

Загальна кількість поранених в Італії становить 274 особи, з яких 49 потребують госпіталізації, а двоє перебувають у важкому стані. Ці цифри є більшими порівняно з Новим 2023 роком, коли було 180 постраждалих і 48 госпіталізованих, але не було жодного смертельного випадку.

«Знову ж таки, найсерйозніші нещасні випадки повʼязані з неправильним використанням феєрверків нелегального походження», — зазначили в поліції.

Як зазначає видання, протягом грудня поліція здійснила численні вилучення несанкціонованої, а отже, небезпечної продукції.

Нагадаємо, у новорічну ніч до поліції надійшло декілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився 38-річний уродженець РФ, який із 2014 року проживає на території міста.