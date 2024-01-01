У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

«Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога», — йдеться в повідомленні.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, вночі, 1 січня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».