У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
«Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога», — йдеться в повідомленні.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, вночі, 1 січня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».
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У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу «Шахед» поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
«Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога», — йдеться в повідомленні.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, вночі, 1 січня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».