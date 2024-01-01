Миколаївська родина, «яка раніше не попадала в поле зору служби», знущалася над маленькою донькою.

Про це повідомила начальниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко.

«Якою треба бути сволотою, щоб нажертися алкоголю і побити 4-річну дівчинку і майже голою виставити її на балкон голодну. Мабуть, дитина невчасно їсти попросила, бо голодна», — написала вона.

Також Юлія Кравченко наголосила, що психічний стан, який погіршився в усіх через війну, не може виправдовувати жорстокого поводження з дитиною.

Раніше начальник відділу ювенальної превенції Миколаївської області Сергій Демідов повідомляв, що після початку війни Росії проти України в Миколаївській області виріс рівень домашнього насильства над дітьми.