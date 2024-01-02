Внаслідок ракетного удару РФ 2 січня постраждали понад 130 осіб. Також зараз відомо про 5 загиблих.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України.

«Відомо про 135 постраждалих осіб по Україні: 130 поранені (61 — у Харківській області, 52 — у місті Києві, 16 — у Київській та 1 — у Запорізькій областях). 5 людей загинули (по 2 — у місті Києві та Київській й 1 — у Харківській областях)», — йдеться в повідомленні.

У Харкові рятувальники продовжують працювати над демонтажем аварійних конструкцій житлового будинку.

Нагадаємо, ракетна атака на Україну 2 січня обійшлася окупаційним військам РФ приблизно у 620 мільйонів доларів.

Ворог обстріляв ракетами столицю. Зафіксовано влучання, у місті проблеми зі світлом та водою. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі БПЛА типу «Shahed», понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і 10 «‎Кинджалів».